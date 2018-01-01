Климас считает, что Гвоздику и Ковалеву нужно объединять титулы

Менеджер боксеров назвал возможных соперников своих подопечных.

Менеджер Эгис Климас ведет дела двух чемпионов в полутяжелом весе - обладателя титула WBC Александра Гвоздика и WBO Сергея Ковалева. Поскольку боксеры между собой дружат, мы будем избегать их встречи в ринге. Мы нацелены на других соперников - чемпиона WBA Дмитрия Бивола и IBF Артура Бетербиева.

“Оба должны теперь искать возможности провести объединительный бой. С Бетербиевым и Биволом. А затем победители могут сразиться за все титулы и звание абсолютного чемпиона мира“, - сказал Климас в интервью BoxingTalk.

Ранее сообщалось, что Бетербиев предложил Ковалеву провести объединительный бой.