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Климас считает, что Гвоздику и Ковалеву нужно объединять титулы

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Менеджер боксеров назвал возможных соперников своих подопечных.
Сергей Ковалев и Александр Гвоздик
Сергей Ковалев и Александр Гвоздик
instagram.com/alex_gvozdyk

Менеджер Эгис Климас ведет дела двух чемпионов в полутяжелом весе - обладателя титула WBC Александра Гвоздика и WBO Сергея Ковалева. Поскольку боксеры между собой дружат, мы будем избегать их встречи в ринге. Мы нацелены на других соперников - чемпиона WBA Дмитрия Бивола и IBF Артура Бетербиева.

“Оба должны теперь искать возможности провести объединительный бой. С Бетербиевым и Биволом. А затем победители могут сразиться за все титулы и звание абсолютного чемпиона мира“, - сказал Климас в интервью BoxingTalk.

Ранее сообщалось, что Бетербиев предложил Ковалеву провести объединительный бой.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Сергей Ковалев, Эгис Климас
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Источник: Boxingtalk.com

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