Климас считает, что Гвоздику и Ковалеву нужно объединять титулы
Менеджер боксеров назвал возможных соперников своих подопечных.
Менеджер Эгис Климас ведет дела двух чемпионов в полутяжелом весе - обладателя титула WBC Александра Гвоздика и WBO Сергея Ковалева. Поскольку боксеры между собой дружат, мы будем избегать их встречи в ринге. Мы нацелены на других соперников - чемпиона WBA Дмитрия Бивола и IBF Артура Бетербиева.
“Оба должны теперь искать возможности провести объединительный бой. С Бетербиевым и Биволом. А затем победители могут сразиться за все титулы и звание абсолютного чемпиона мира“, - сказал Климас в интервью BoxingTalk.
Ранее сообщалось, что Бетербиев предложил Ковалеву провести объединительный бой.
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