Хан: Ломаченко, пожалуй, лучший боксер в мире

Тем не менее, британский боксер не уверен, что украинец сможет одолеть Майки Гарсию.

Экс-чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Амир Хан признался, что считает Василия Ломаченко лучшим боксером в мире на данный момент.

Кроме того, британский боксер поделился ожиданиями от потенциально возможного боя между украинским чемпионом мира и американским боксером Майки Гарсией, а также спрогнозировал исход данного поединка.

Читай также: Ломаченко продолжает покорять другие виды спорта

"Считаю, что Ломаченко, пожалуй, лучший боксер в мире. Он лидер рейтинга P4P. Василий очень талантлив, он всегда одерживает победу, с кем бы ни боксировал. У него мощный удар, отличная скорость и выносливость. Он очень непредсказуемый и умный боксер.

Бой Ломаченко и Гарсии? Майки - очень хороший боец, особенно в этом весе. Я считаю, что это был бы великолепный бой, поскольку оба боксера показывают феноменальные результаты. Правда, думаю, у Майки немного больше шансов на победу. Гарсия всегда найдет путь к сопернику, а Ломаченко всегда знает, как изменить подход. Если бой все же произойдет, то Майки, вероятно, должен победить", - заявил Хан в интервью Youtube-каналу EsNews.

Ранее Амир Хан заявил, что планирует закончить карьеру после боя с действующим чемпионом мира в полусреднем весе.