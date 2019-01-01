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Хирн не считает Джошуа фаворитом в бою с Миллером

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Известный промоутер уверен, что британскому чемпиону будет сложно сражаться в США против американского боксера.
Джаррелл Миллер, Эдди Хирн и Энтони Джошуа
Джаррелл Миллер, Эдди Хирн и Энтони Джошуа
Boxing Scene

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, считает, что его подопечному будет тяжело сражаться в США против непобежденного американца Джарелла Миллера.

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"Все идет к тому, что бой с Миллером состоится в Америке. Будет здорово пойти и завоевать престиж на американском ринге. Это должен быть отличный поединок, и он принесет огромную финансовую выгоду.

Фаворит ли Джошуа? Конечно, я рассчитываю, что он победит, но я понимаю, насколько это будет нелегко. Думаю, бой будет действительно сложным. Для Энтони это будет новый опыт, новая атмосфера, новый ринг. Легко ему не будет", - цитирует Хирна BoxingScene.

Напомним, Энтони Джошуа не сумел договориться о бое с Диллианом Уайтом, после чего стало известно, что британец ведет переговоры с Джарреллом Миллером.

Американец заявил, что победит Джошуа, а после этого пригласит на свидание его мать.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Джаррелл Миллер, Эдди Хирн
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