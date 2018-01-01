Уорд: Если Лопес хочет бой с Ломаченко, то дайте ему это

Легендарный американский боксер считает, что юному проспекту Теофимо Лопесу нужно сразиться с украинским чемпионом.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Андре Уорд прокомментировал возможность проведения боя между американским проспектом Теофимо Лопесом и чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко.

"Дайте Лопесу тех противников, которых он хочет. Если он хочет сразиться с Ломаченко в конце года, то просто дайте ему это. У него есть шансы против украинца.

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Когда-то никто не давал шансов Флойду Мэйвезеру в бою с Дженаро Эрнандесом. Я не знаю, станет ли Лопес новым Мэйвезером, но, если он и его отец хотят боя с чемпионом, то позвольте этому произойти", - сказал Уорд в интервью YouTube-каналу Fino Boxing.

Напомним, в декабре отец Теофимо Лопеса угрожал команде Василия Ломаченко и требовал боя для своего сына с украинцем. После этого инцидента Лопес заявил, что Ломаченко выглядел как кусок дер*ма в бою с Хосе Педрасой.

Отметим, что Теофимо Лопес стал проспектом года по версии ESPN.