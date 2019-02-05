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Бетербиев предложил Ковалеву провести объединительный бой

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Артур Бетербиев бросил вызов Сергею Ковалеву, вернувшему себе чемпионский титул.
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев
instagram.com/arturbeterbiev/

Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев готов провести объединительный поединок с обладателем титула чемпиона мира по версии WBO Сергеем Ковалевым.

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“Теперь у Ковалева есть пояс. И у меня есть титул. Думаю, это отличное время для нашего поединка. Уверен, это будет большой бой. Ковалев, давай встретимся в ринге, это будет отличный поединок“, - цитирует Бетербиева TVA Sports.

Отметим, что Артур Бетербиев и Сергей Ковалев дважды проводили поединки на любительском уровне. Оба раза победу одерживал Артур.

Напомним, Сергей Ковалев выиграл в реванше у Элейдера Альвареса единогласным решением судей и вернул себе титул чемпиона мира. Смотрите также полное видео боя Ковалев - Альварес.

Ранее сообщалось, что Ковалев планирует провести следующий бой в июле.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Артур Бетербиев, вызов
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ВоблаВологда  (аноним)  05.02.2019, 11:40
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ВоблаВологда
Прекрасно. Кацап кацапа будет бить.
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