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Гвоздик отправился в тренировочный лагерь

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Украинский чемпион начал подготовку к своему следующему бою.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
instagram.com/alex_gvozdyk/

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик начал подготовку к своему следующему поединку.

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Наш боксер отправился в тренировочный лагерь, который проходит в городе Окснард (Калифорния, США). Тренером Гвоздика по прежнему будет Тедди Атлас.

“Лагерь стартовал“, - написал украинец на своей страничке в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Official camp started. @teddy_atlas

Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Напомним, Александр Гвоздик решил провести добровольную защиту титула в марте.

Позже стало известно, что этот поединок состоится 30 марта в Филадельфии и будет главным боем вечера бокса Top Rank. Также СМИ назвали имя возможного соперника украинца.

Отметим, что Гвоздик планирует провести 3 поединка в 2019-м году.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Тедди Атлас, тренировочный лагерь
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    05.02.2019, 10:01
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