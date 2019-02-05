Гвоздик отправился в тренировочный лагерь

Украинский чемпион начал подготовку к своему следующему бою.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик начал подготовку к своему следующему поединку.

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Наш боксер отправился в тренировочный лагерь, который проходит в городе Окснард (Калифорния, США). Тренером Гвоздика по прежнему будет Тедди Атлас.

“Лагерь стартовал“, - написал украинец на своей страничке в Instagram.

Напомним, Александр Гвоздик решил провести добровольную защиту титула в марте.

Позже стало известно, что этот поединок состоится 30 марта в Филадельфии и будет главным боем вечера бокса Top Rank. Также СМИ назвали имя возможного соперника украинца.

Отметим, что Гвоздик планирует провести 3 поединка в 2019-м году.