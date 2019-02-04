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Миллер: После того, как я побью Джошуа, я приглашу его маму на свидание

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Джаррелл Миллер ждет встречи с британским чемпионом.
Джаррелл Миллер
Джаррелл Миллер
instagram.com/bigbabymiller/

Американский боксер Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) летом 2019-го года проведет бой с британским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (22-0, 21 КО).

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По словам Миллера, переговоры с командой британца находятся на завершающей стадии и в ближайшие дни они должны уладить оставшиеся детали поединка.

"Он хочет приехать в Америку, и я думаю, что будет здорово сразиться с ним здесь. Это будет здорово для всего американского бокса. Это будет настоящая шумиха", - сказал Миллер.

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Американец не сомневается в своей победе, и даже готов пригласить мать Джошуа на свидание после того, как выиграет.

"После того, как я побью Энтони Джошуа в ринге, я собираюсь пригласить его маму на свидание. Так что пора завершать переговоры", - приводит слова Миллера The Sun.

Энтони Джошуа с мамой
Энтони Джошуа с мамой
instagram.com/anthony_joshua/

Ранее Джаррелл Миллер заявил, что Диллиан Уайт стал сильнее, а про Джошуа он не может такого сказать.

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Теги: бокс, Джаррелл Миллер, Энтони Джошуа
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Boxerogos    04.02.2019, 22:40
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