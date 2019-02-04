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Ковалев: Я в спорте из-за денег, я уже не гоняюсь за поясами

Комментариев: 3
Российский боксер рассказал о своих планах после выигранного реванша у Элейдера Альвареса.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Boxing Scene

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал реванш с Элейдером Альваресом и рассказал о своих дальнейших планах.

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“Устал, но чувствую удовлетворение проделанной работой. Доволен, что все получилось. Конечно хотелось лучше, но доволен, что придерживался плана на бой. У меня не было цели его нокаутировать – хотел именно обдурить его, скажем так, обыграть, перебоксировать. Получилось.

Никаких реваншей с Альваресом не должно быть, но если боксерскому миру будет интересен третий бой, то, возможно, он будет. Зависит от финансовой составляющей. Я уже не мальчик, потребности выросли, все-таки у меня есть семья.

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Я исключительно нахожусь в этом спорте из-за заработка. Я уже не гоняюсь за поясами. Конечно, я готов объединять пояса, у меня есть такая цель, но гоняться за этим не буду. Главное, что я сейчас в статусе чемпиона. Защита или объединительный бой - зависит от менеджера. Я за любой кипиш, кроме голодовки“, - сказал Ковалев в интервью YouTube-каналу Владислава Усачева.

Напомним, Сергей Ковалев в реванше выиграл у Элейдера Альвареса единогласным решением судей и вернул себе чемпионский пояс.

Вашему вниманию также статистика ударов в этом поединке и полное видео боя Ковалев - Альварес.

Ранее сообщалось, что россиянин Сергей Ковалев не хочет драться с украинцем Александром Гвоздиком.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес
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Комментариев (3)
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Вертелкацапов  (аноним)  04.02.2019, 21:54
Оценка:  0
Вертелкацапов
Хороший бой. Хотя Ковалев уже под устал. Ещё немного и на покой.
Dmitriy7    04.02.2019, 21:40
Оценка:  0
Dmitriy7
мир в труху ребятки))не обратимо всёуж
гость  (аноним)  04.02.2019, 21:23
Оценка:  0
гость
Чмырь козлиный у жыдов - бог деньги ты значит - жыд.
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