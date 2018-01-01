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Поветкин проведет следующий поединок в апреле

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Россиянин пока не знает, кто будет его соперником.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Boxing Scene

Российский боксер Александр Поветкин заявил, что его следующий поединок состоится в апреле в США или Великобритании, однако он пока не знает имя своего соперника.

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"Пока не знаю, с кем будет следующий бой, но он должен быть в апреле. Скорее всего, или в Англии или в США. Менеджеры договариваются, ждем, когда скажут точно. Трудно сказать, кто там идет по рейтингу", - приводит слова Поветкина информационное агентство ТАСС.

Напомним, в своем последнем бою в сентябре 2018 года Александр Поветкин проиграл нокаутом чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

Ранее россиянин назвал имя своего потенциального соперника.

Отмечалось, что украинец Александр Усик может провести бой с Александром Поветкиным.

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Теги: бокс, Александр Поветкин
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