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Ломаченко продолжает покорять другие виды спорта

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В этот раз украинский боксер поделился фрагментами своей игры в баскетбол.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко продемонстрировал фанатам, как он умеет играть в баскетбол.

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30-летний украинский боксер поделился фрагментами своей игры на странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I LOVE THIS GAME 🏀

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

"Я люблю эту игру", - написал Ломаченко в описании к публикации.

Ранее украинец делился с подписчиками фотографиями своей игры в хоккей.

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Теги: Василий Ломаченко, чемпион мира, бокс, баскетбол
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