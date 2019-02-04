Ломаченко продолжает покорять другие виды спорта

В этот раз украинский боксер поделился фрагментами своей игры в баскетбол.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко продемонстрировал фанатам, как он умеет играть в баскетбол.

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30-летний украинский боксер поделился фрагментами своей игры на странице в Instagram.

"Я люблю эту игру", - написал Ломаченко в описании к публикации.

Ранее украинец делился с подписчиками фотографиями своей игры в хоккей.