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Пакьяо: Эррол Спенс, Майки Гарсия, Шон Портер – давайте любого

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Мэнни Пакьяо заявил, что готов встретиться с абсолютно любым соперником.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо
Boxi

Чемпион WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо сообщил, что примет вызов от любого именитого чемпиона в своем дивизионе.

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“Раз Флойд не готов провести бой, то я согласен встретиться с любим топовым соперником, который хочет сразиться со мной. В список возможных соперников я включаю и Кита Турмана. Я слышал, что он готов выйти в ринг со мной.

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Я не выбираю соперников. Подерусь с любым, кого предложат мои промоутеры. Эррол Спенс, Майки Гарсия, Шон Портер – давайте любого. Сила и скорость со мной благодаря тренировкам, и я готов к серьезным боям“, - приводит слова Пакьяо BoxingScene.

Напомним, в своем последнем бою, который состоялся 19 января, Мэнни Пакьяо победил Эдриена Бронера единогласным решением судей.

Отмечалось, что в то время, пока Пакьяо дрался с Бронером, неизвестные ограбили его дом в Лос-Анджелесе.

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Теги: бокс, Мэнни Пакьяо, Эррол Спенс, Майки Гарсия, Шон Портер, Кит Турман
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.02.2019, 17:31
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гость
Вот это настоящая Мировая Звезда. не то что задрот Ломаченко. Вусик там ещё есть. которых не знают дальше бывших республик..и то не в каждой республике. больше на хохляндии..
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