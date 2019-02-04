Пакьяо: Эррол Спенс, Майки Гарсия, Шон Портер – давайте любого

Мэнни Пакьяо заявил, что готов встретиться с абсолютно любым соперником.

Чемпион WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо сообщил, что примет вызов от любого именитого чемпиона в своем дивизионе.

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“Раз Флойд не готов провести бой, то я согласен встретиться с любим топовым соперником, который хочет сразиться со мной. В список возможных соперников я включаю и Кита Турмана. Я слышал, что он готов выйти в ринг со мной.

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Я не выбираю соперников. Подерусь с любым, кого предложат мои промоутеры. Эррол Спенс, Майки Гарсия, Шон Портер – давайте любого. Сила и скорость со мной благодаря тренировкам, и я готов к серьезным боям“, - приводит слова Пакьяо BoxingScene.

Напомним, в своем последнем бою, который состоялся 19 января, Мэнни Пакьяо победил Эдриена Бронера единогласным решением судей.

Отмечалось, что в то время, пока Пакьяо дрался с Бронером, неизвестные ограбили его дом в Лос-Анджелесе.