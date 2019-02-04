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Силлах: Гвоздик может стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом дивизионе

Комментариев: 2
Украинский боксер поделился своими эмоциями от боя Ковалев - Альварес.
Исмаил Силлах
Исмаил Силлах
boxnews.com.ua

Украинский боксер Исмаил Силлах, который ранее боксировал против Сергея Ковалева, поделился мнением о победе россиянина над колумбийцем Элейдером Альваресом.

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“Поединок выдался очень хорошим. Классным. Поздравляю Сергея. Рад за него, что вернул свое и расставил все по своим местам. Ковалев – молодец, добился чистой победы.

Альварес тоже молодец. Шел вперед и давал достойный отпор. Он продемонстрировал свой максимум. Он старался, бил, но Ковалев был лучше в этом конкретном бою.

Конечно, у обоих были проблемы с выносливостью. К шестому раунду, темп заметно упал, визуально они подсели. Это сугубо мое мнение.

Кого из всех чемпионов в категории я считаю наиболее сильным? Александра Гвоздика. Он может стать абсолютным чемпионом. Но и отмечу Дмитрия Бивола. Я сейчас побыл в одном лагере с ним. Дмитрий - очень классный и сильный боксер, который может побить любого. Но нельзя сбрасывать со счетом того же Ковалева и Артура Бетербиева.

Поскольку я - украинский боксер, то пальму первенства отдаю соотечественнику Гвоздику“, - сказал Силлах.

Напомним, Сергей Ковалев одержал победу над Элейдером Альваресом в поединке в американском Фриско и вернул чемпионский пояс по версии WBO.

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Теги: бокс, Исмаил Силлах, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес
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Источник: sovsport.ru

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.02.2019, 14:22
Оценка:  0
гость
Может и не проиграет, а станет абсолютным со временем. Уже молодец за то что побил козла чикенсона. А Коваль победил другого негра. И теперь белые чемпионят в полутяжах. И всё наши! Чем плохо?
гость  (аноним)  04.02.2019, 14:07
Оценка:  0
гость
Гвоздик в первой защите проиграет.
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