Силлах: Гвоздик может стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом дивизионе

Украинский боксер поделился своими эмоциями от боя Ковалев - Альварес.

Украинский боксер Исмаил Силлах, который ранее боксировал против Сергея Ковалева, поделился мнением о победе россиянина над колумбийцем Элейдером Альваресом.

Смотри также: Ковалев - Альварес: видео боя

“Поединок выдался очень хорошим. Классным. Поздравляю Сергея. Рад за него, что вернул свое и расставил все по своим местам. Ковалев – молодец, добился чистой победы.

Альварес тоже молодец. Шел вперед и давал достойный отпор. Он продемонстрировал свой максимум. Он старался, бил, но Ковалев был лучше в этом конкретном бою.

Конечно, у обоих были проблемы с выносливостью. К шестому раунду, темп заметно упал, визуально они подсели. Это сугубо мое мнение.

Кого из всех чемпионов в категории я считаю наиболее сильным? Александра Гвоздика. Он может стать абсолютным чемпионом. Но и отмечу Дмитрия Бивола. Я сейчас побыл в одном лагере с ним. Дмитрий - очень классный и сильный боксер, который может побить любого. Но нельзя сбрасывать со счетом того же Ковалева и Артура Бетербиева.

Поскольку я - украинский боксер, то пальму первенства отдаю соотечественнику Гвоздику“, - сказал Силлах.

Напомним, Сергей Ковалев одержал победу над Элейдером Альваресом в поединке в американском Фриско и вернул чемпионский пояс по версии WBO.