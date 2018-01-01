Хирн хочет свести возможных соперников Усика в одно шоу

Промоутер планирует провести большой вечер бокса в супертяжелом весе.

Глава промоутерской компании Matchroom Эдди Хирн работает над организацией большого вечера бокса, который состоится 20 апреля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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Главным поединком вечера должен стать бой между Диллианом Уайтом (25-1, 18 КО) и Домиником Бризилом (20-1, 18 КО). В случае отказа Бризила, на замену рассматриваются кандидатуры Александра Поветкина и Луиса Ортиса.

Со-главным боем должна стать встреча экс-чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера (25-2, 19 КО) и Дерека Чисоры (29-9, 21 КО).

Также на карте шоу планируется бой между американским супертяжеловесом Майклом Хантером (16-1, 11 КО) и бывшим претендентом на титул чемпиона мира Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО).

Многих из этих боксеров считают потенциальными соперниками Александра Усика, но Хирн планирует выступление украинца на 18 мая в США.