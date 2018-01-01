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Владимир Кличко вновь спровоцировал разговоры о своем возвращении

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Украинец репостнул твит Формана об идеальной форме в 45 лет.
Владимир Кличко вновь спровоцировал разговоры о своем возвращении

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко сделал репост сообщения легендарного Джорджа Формана, вызвав новую волну обсуждений о своем возвращении на ринг.

"В 1994 году мне было 45 лет, и тогда я был в своем лучшем состоянии в карьере. Я мог драться и думать, наслаждался своими тренировками", – написал Форман, сообщение которого репостнул Кличко.

Под этим сообщением в twitter началось обсуждение вероятности возвращения Кличко.

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Теги: Владимир Кличко, бокс
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