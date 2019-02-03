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Ковалев не хочет боксировать против Гвоздика

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Ковалев рассказал, почему предпочитает не встречаться с украинцем.
Ковалев не хочет боксировать против Гвоздика

После победы над Элейдером Альваресом Сергей Ковалев прокомментировал их вероятную встречу с чемпионом по версии WBC украинцем Александром Гвоздиком.

"Это спорт. Придется боксировать, будем боксировать. Не хотелось бы конечно. Мы - хорошие товарищи. Тем более Саня только стал чемпионом. И, наверное, он тоже не хочет лишний раз рисковать. Ему тоже хочется заработать денег.

С поясом бои продаются намного дороже. Тем более мы у одного менеджера, а есть и другие чемпионы, бои с которыми были интересны всем", - цитирует Ковалева Советский спорт.

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Теги: Сергей Ковалев, Александр Гвоздик, бокс
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Комментариев (1)
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За Зеленского  (аноним)  03.02.2019, 19:24
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За Зеленского
Слава Гвоздику! Слава Ломаченко за помощь! Слава Ковалю за победу! Это друзья. Хорошие хлопцы. Слава России!!
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