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Сергей Ковалев свой следующий бой намерен провести в июле

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Промоутер Ковалева назвала вероятных следующих соперников россиянина.
Сергей Ковалев свой следующий бой намерен провести в июле

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева и компании Main Events Кэти Дува в интервью ТАСС рассказала, когда Ковалев вернется на ринг и кто может стать его соперником.

"Сергей вернется летом, скорее всего, в июле. Соперником может быть Артур Бетербиев. Также оппонентом может стать Альберт Рамирес, мы говорили о нем", - сообщила Дува.

Напомним, Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса в поединке за звание чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

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Теги: Сергей Ковалев, бокс, Элейдер Альварес
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