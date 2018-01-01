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Комми: К бою с Ломаченко нужно будет хорошо подготовиться

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Ганский боксер заявил, что хочет насладиться своей победой.
Ричард Комми
Ричард Комми
Boxing Scene

Новоиспеченный обладатель пояса IBF в легком весе Ричард Комми, одержавший победу над Исой Чаниевым, прокомментировал информацию о возможном проведении своего следующего боя против украинского обладателя титулов WBA и WBO Василия Ломаченко.

"Рад, что одержал победу. Она для меня очень важна. Я всю карьеру шел к этому. Всю свою жизнь я хотел стать чемпионом. 

Ломаченко? Конечно, к бою с ним нужно будет очень хорошо подготовиться. Но сейчас я бы хотел насладиться моментом и не думать о своем следующем поединке", - цитирует Комми Boxing Scene.

Напомним, в ночь со 2 на 3 февраля ганец завоевал пояс чемпиона мира IBF. Комми называют  вероятным соперником Ломаченко, который должен провести свой бой 12 апреля.

Накануне промоутер Боб Арум заявил, что Василию придется попотеть в поединке с Комми.

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Теги: Ричард Комми, Василий Ломаченко, бокс
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