Комми: К бою с Ломаченко нужно будет хорошо подготовиться

Ганский боксер заявил, что хочет насладиться своей победой.

Новоиспеченный обладатель пояса IBF в легком весе Ричард Комми, одержавший победу над Исой Чаниевым, прокомментировал информацию о возможном проведении своего следующего боя против украинского обладателя титулов WBA и WBO Василия Ломаченко.

"Рад, что одержал победу. Она для меня очень важна. Я всю карьеру шел к этому. Всю свою жизнь я хотел стать чемпионом.

Ломаченко? Конечно, к бою с ним нужно будет очень хорошо подготовиться. Но сейчас я бы хотел насладиться моментом и не думать о своем следующем поединке", - цитирует Комми Boxing Scene.

Напомним, в ночь со 2 на 3 февраля ганец завоевал пояс чемпиона мира IBF. Комми называют вероятным соперником Ломаченко, который должен провести свой бой 12 апреля.

Накануне промоутер Боб Арум заявил, что Василию придется попотеть в поединке с Комми.