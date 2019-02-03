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Ломаченко поздравил Ковалева с победой

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Украинец прокомментировал завоевание Сергеем пояса WBO.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBO и WBА Василий Ломаченко поздравил россиянина Сергея Ковалева с победой над Элейдером Алваресом в поединке за пояс WBO в полутяжелом весе.

Ломаченко опубликовал фотографию в толстовке с изображением лица Ковалева.

"От души, рад за тебя", - написал украинец в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@sergeykrusherkovalev от души 👊🏻#andthenew рад за тебя 🙏🏻

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Напомним, Сергей Ковалев одержал победу над Альваресом в поединке в американском Фриско и вернул чемпионский пояс по версии WBO.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Ковалеву - дважды 116:112 и 120:108.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  03.02.2019, 13:52
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