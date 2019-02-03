Ломаченко поздравил Ковалева с победой
Украинец прокомментировал завоевание Сергеем пояса WBO.
Чемпион мира по версиям WBO и WBА Василий Ломаченко поздравил россиянина Сергея Ковалева с победой над Элейдером Алваресом в поединке за пояс WBO в полутяжелом весе.
Ломаченко опубликовал фотографию в толстовке с изображением лица Ковалева.
"От души, рад за тебя", - написал украинец в своем Instagram.
Напомним, Сергей Ковалев одержал победу над Альваресом в поединке в американском Фриско и вернул чемпионский пояс по версии WBO.
По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Ковалеву - дважды 116:112 и 120:108.
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