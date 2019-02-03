Ломаченко поздравил Ковалева с победой

Украинец прокомментировал завоевание Сергеем пояса WBO.

Чемпион мира по версиям WBO и WBА Василий Ломаченко поздравил россиянина Сергея Ковалева с победой над Элейдером Алваресом в поединке за пояс WBO в полутяжелом весе.

Ломаченко опубликовал фотографию в толстовке с изображением лица Ковалева.

"От души, рад за тебя", - написал украинец в своем Instagram.

Напомним, Сергей Ковалев одержал победу над Альваресом в поединке в американском Фриско и вернул чемпионский пояс по версии WBO.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Ковалеву - дважды 116:112 и 120:108.