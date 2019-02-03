Переключиться на мобильную версию

Арум: Ломаченко придется попотеть в поединке с Комми

Комментариев: 1
Промоутер выразил надежду, что Василий примет предложение провести такой бой.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Глава промоутерской организации Top Rank Боб Арум прокомментировал победу ганца Ричарда Комми над Исой Чаниевым в поединке за звание чемпиона мира в легком весе по версии IBF. Менеджер выразил мнение, что Комми может стать серьезным противником для украинца Василия Ломаченко, если бой между ними состоится.

"Комми хорош, он - конкурентный соперник для Ломаченко. У него очень сильный удар. К тому же, у него отличное телосложение. Ломаченко, конечно же, примет этот бой – его интересуют только опасные вызовы.

Могу сказать, что Комми очень опасен. У него мощнейший удар. Ломаченко придется попотеть, но он сам хочет провести подобный бой", - цитирует Арума Ring TV.

Напомним, в ночь со 2 на 3 февраля ганец завоевал пояс чемпиона мира IBF. Комми называли вероятным соперником украинского чемпиона Василия Ломаченко, который должен провести свой бой 12 апреля.

Накануне сообщалось, что Комми может отложить поединок с Ломаченко из-за травмы руки.

Поделись:
Теги: Боб Арум, Василий Ломаченко, бокс, Ричард Комми
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Люблю_Украину    03.02.2019, 12:09
Оценка:  0
Люблю_Украину
Не придется ему потеть. Бокс это давно уже бизнес, подбираются партнеры для проходняка ,бабки делят в пропорциях. Как Кличко ,ни одного боя нормального кроме старого Льюиса, который даже в том состоянии навалял. Остальные старые пузаны из пивбаров! В мире почти ничего не осталось настоящего - все только бабки(((
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь