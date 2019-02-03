Арум: Ломаченко придется попотеть в поединке с Комми

Промоутер выразил надежду, что Василий примет предложение провести такой бой.

Глава промоутерской организации Top Rank Боб Арум прокомментировал победу ганца Ричарда Комми над Исой Чаниевым в поединке за звание чемпиона мира в легком весе по версии IBF. Менеджер выразил мнение, что Комми может стать серьезным противником для украинца Василия Ломаченко, если бой между ними состоится.

"Комми хорош, он - конкурентный соперник для Ломаченко. У него очень сильный удар. К тому же, у него отличное телосложение. Ломаченко, конечно же, примет этот бой – его интересуют только опасные вызовы.

Могу сказать, что Комми очень опасен. У него мощнейший удар. Ломаченко придется попотеть, но он сам хочет провести подобный бой", - цитирует Арума Ring TV.

Напомним, в ночь со 2 на 3 февраля ганец завоевал пояс чемпиона мира IBF. Комми называли вероятным соперником украинского чемпиона Василия Ломаченко, который должен провести свой бой 12 апреля.

Накануне сообщалось, что Комми может отложить поединок с Ломаченко из-за травмы руки.