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Комми может отложить поединок с Ломаченко из-за травмы

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Поединок Василия с Ричардом может не состояться.
Ричард Комми
Ричард Комми
twitter.com

Новоиспеченный обладатель титула IBF в легком весе Ричард Комми получил травму руки во время поединка против россиянина Исы Чаниева.

Бой продолжался всего два раунда, представитель Ганы повредил правую кисть в первом же раунде.

Пока неизвестно, насколько серьезной является травма. Боксеру предстоит пройти обследование и получить заключение врачей насчет своего возвращения в ринг.

Напомним, в ночь со 2 на 3 февраля ганец завоевал пояс чемпиона мира IBF. Комми называли вероятным соперником украинского чемпиона Василия Ломаченко, который должен провести свой бой 12 апреля.

 

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Теги: Ричард Комми, Василий Ломаченко, бокс
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