Ковалев уверенно взял реванш у Элейдера Альвареса

Ковалев вернул титул чемпиона мира, взяв реванш у Альвареса.

Сергей Ковалев одержал победу над Элейдером Альваресом в поединке в американском Фриско и вернул чемпионский пояс по версии WBO.

По сравнению с первым боем боксеров, Ковалев явно поработал над функциональной готовностью, выносливостью и не прекращал работать на протяжении всего поединка.

Начало схватки, ожидаемо, осталось за россиянином, но вопрос его выносливости оставался открытым. В начале 3-го Элейдер точно отмахнулся справа, чем несколько отсудил пыл россиянина, но Ковалев продолжал оставаться активным и также достаточно эффективным.

Альварес собирался выиграть в том же ключе, что и первый бой. Ожидая, когда Ковалев подсядет, но так и не дождался. Да, Ковалев иногда опасно пропускал, но показал хорошую выдержку и быстро восстанавливался, продолжая контролировать бой. Сергей явно не заряжался на досрочную победу. Он много работал передней рукой, пробивал легкие серии и аккуратно набирал очки.

По итогам 12 раундов судьи единогласно выставили счет в пользу россиянина: дважды 116-112 и 120-108.

Таким образом, Сергей Ковалев взял у Элейдера Альвареса реванш за поражение в 2018 году и снова стал чемпионом мира.