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Комми нокаутировал Чаниева и стал чемпионом IBF

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Бой завершился победой представителя Ганы во втором раунде.
Ричард Комми
Ричард Комми
Twitter.com

Ганский легковес Ричард Комми нокаутировал своего соперника, представителя России Ису Чаниева.

Поединок состоялся в американском городе Фриско (штат Техас). На кону боя был вакантный титул IBF в легком весе.

Африканец начал поединок намного активнее своего соперника, что практически сразу принесло свои плоды - Чаниев уже в первом раунде оказался в нокдауне. В начале второго был еще один тяжелый нокдаун, а после третьего падения поединок остановили.

Для Чаниева это поражение стало вторым в 15 боях. 31-летний Комми одержал 28 победу при двух поражениях.

Ранее сообщалось, что победитель боя Комми - Чаниев с высокой долей вероятности проведет поединок с украинским чемпионом по версиям WBC и WBO Василием Ломаченко.

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Теги: Ричард Комми, Иса Чаниев, бокс
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