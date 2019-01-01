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Уорд: В реванше с Альваресом Ковалев лучше не будет. Возможно, он будет даже хуже

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Андре Уорд дал прогноз на бой-реванш Ковалев-Альварес.
Андре Уорд
Андре Уорд

Экс-чемпион мира в двух весах Андре Уорд поделился прогнозом на бой-реванш Сергея Ковалева против колумбийца Элейдера Альвареса.

"Все может случиться, это бокс. Ковалев может пойти вперед, нанести Альваресу тяжелый удар и на этом все закончится. Это бокс, никогда не знаешь наперед.

Но я не думаю, что так произойдет. Не думаю, что Ковалев взял на себя ответственность за результат первого боя. Следовательно, лучше он не будет. Возможно, он будет даже хуже. Он будет силен в первые 3-4 раунда, но после этого поединок будет в руках Альвареса", - считает Уорд.

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Теги: Сергей Ковалев, Андре Уорд, бокс
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