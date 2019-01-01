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Ковалев: Моя цель - объединить все титулы

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Сергей Ковалев нацелен не только на возвращение своего титула WBO.
Ковалев - Альварес
Ковалев - Альварес

Российский боксер Сергей Ковалев накануне боя с чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Элейдером Альваресом отметил, что надеется стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

"Моя цель – объединить все титулы. Однако пока я потерял один пояс. После поражения от Альвареса многие думали, что я должен завершать карьеру. Но это не в моем характере. Когда я побеждаю, я думаю о том, чтобы остановиться. Однако когда проигрываю, я никогда не думаю о завершении выступлений", – цитирукет Ковалева BoxingScene.

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Теги: Сергей Ковалев, Элейдер Альварес, бокс
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