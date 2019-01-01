Ковалев: Моя цель - объединить все титулы

Сергей Ковалев нацелен не только на возвращение своего титула WBO.

Российский боксер Сергей Ковалев накануне боя с чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Элейдером Альваресом отметил, что надеется стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

"Моя цель – объединить все титулы. Однако пока я потерял один пояс. После поражения от Альвареса многие думали, что я должен завершать карьеру. Но это не в моем характере. Когда я побеждаю, я думаю о том, чтобы остановиться. Однако когда проигрываю, я никогда не думаю о завершении выступлений", – цитирукет Ковалева BoxingScene.