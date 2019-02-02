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Гвоздик поделился планами на 2019 год

Комментариев: 1
Александр Гвоздик хочет провести больше боев, чем предусмотрено по контракту.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик сказал, сколько боев планирует провести в 2019 году.

"Следующий бой планирую провести в конце марта. По контракту у меня прописан еще один бой в этом году. Но я хотел быть провести в 2019 году 3 поединка.

Сейчас я хочу провести добровольную защиту в конце марта. Помимо мартовского, хотел бы бой на июль-август и ноябрь-декабрь.

Объединительный бой? Пока мне надо позакрывать вопросы по линии WBC. После мартовского боя буду смотреть в этом направлении. У меня обязательный претендент – Маркус Браун. Пока об этом нет смысла говорить, ведь мне предстоит бой против другого соперника", - рассказал Гвоздик в интервью Youtube-каналу ID MENTOR.

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Теги: Александр Гвоздик, бокс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.02.2019, 18:40
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гость
Это тебе не мешка лупить у которого ты забрал пояс.. а если у тебя будет бой с Ковалёвым. он сделает из тебя то чего ты сделал. а то ещё и чище..
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