Гвоздик поделился планами на 2019 год

Александр Гвоздик хочет провести больше боев, чем предусмотрено по контракту.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик сказал, сколько боев планирует провести в 2019 году.

"Следующий бой планирую провести в конце марта. По контракту у меня прописан еще один бой в этом году. Но я хотел быть провести в 2019 году 3 поединка.

Сейчас я хочу провести добровольную защиту в конце марта. Помимо мартовского, хотел бы бой на июль-август и ноябрь-декабрь.

Объединительный бой? Пока мне надо позакрывать вопросы по линии WBC. После мартовского боя буду смотреть в этом направлении. У меня обязательный претендент – Маркус Браун. Пока об этом нет смысла говорить, ведь мне предстоит бой против другого соперника", - рассказал Гвоздик в интервью Youtube-каналу ID MENTOR.