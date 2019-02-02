Ломаченко поддержал Ковалева перед реваншем с Альваресом

Украинец поддержал российского боксера в предстоящем матче-реванше.

В субботу, 2-го февраля, российский боксер Серкей Ковалев по прозвищу “Крушитель“ проведет бой-реванш с чемпионом мира по версии WBO Элейдером Альваресом в городе Фриско (штат Техас, США).

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Поддержку россиянину выразил его коллега - украинский чемпион по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко. Фото в поддержку Ковалева выложил на своей страничке в Instagram менеджер украинца и россиянина Эгис Климас.

“Будь как Лома, будь с Крушителем“, - написал Климас под публикацией.

Напомним, в первом бою Элейдер Альварес отправил в технический нокаут Сергея Ковалева в седьмом раунде.

Боксеры уже прошли церемонию взвешивания в преддверии реванша. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Альварес - Ковалев.