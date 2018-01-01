Чемпион мира в суперсреднем весе объявил о переходе в полутяжелый дивизион
Чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBO мексиканец Хильберто Рамирес официально объявил о переходе в полутяжелый дивизион.
Также мексиканец заявил, что хотел бы встретиться с победителем реванша между Элейдером Альваресом и Сергеем Ковалевым.
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"Мы собираемся перейти в полутяжелый вес, и я счастлив, что смогу пройти новое испытание в моей карьере. Я обсудил это все со своей командой и решил, что хочу править в полутяжелом дивизионе, чтобы продолжать писать историю бокса для Мексики.
Это будет абсолютно новый вызов, поэтому я собираюсь переехать в Лос-Анджелес, чтобы полностью сфокусироваться на подготовке. Здесь проходят интересные бои. Но сейчас меня интересует реванш Альвареса с Ковалевым, я бы хотел встретиться с победителем", - приводит слова Рамиреса BoxingScene.
Напомним, реванш Альварес - Ковалев состоится 2-го февраля во Фриско (Техас, США). Боксеры уже прошли церемонию взвешивания, и россиянин оказался слегка тяжелее.
На нашем сайте будет доступная онлайн трансляция боя Альварес - Ковалев.
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