Чемпион мира в суперсреднем весе объявил о переходе в полутяжелый дивизион

Хильберто Рамирес решил подняться в весе и рассчитывает на встречу с победителем реванша Альварес - Ковалев.

Чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBO мексиканец Хильберто Рамирес официально объявил о переходе в полутяжелый дивизион.

Также мексиканец заявил, что хотел бы встретиться с победителем реванша между Элейдером Альваресом и Сергеем Ковалевым.

Читай также: Красюк: Буду рад, если Кличко объявит о своем возвращении в спорт

"Мы собираемся перейти в полутяжелый вес, и я счастлив, что смогу пройти новое испытание в моей карьере. Я обсудил это все со своей командой и решил, что хочу править в полутяжелом дивизионе, чтобы продолжать писать историю бокса для Мексики.

Это будет абсолютно новый вызов, поэтому я собираюсь переехать в Лос-Анджелес, чтобы полностью сфокусироваться на подготовке. Здесь проходят интересные бои. Но сейчас меня интересует реванш Альвареса с Ковалевым, я бы хотел встретиться с победителем", - приводит слова Рамиреса BoxingScene.

Напомним, реванш Альварес - Ковалев состоится 2-го февраля во Фриско (Техас, США). Боксеры уже прошли церемонию взвешивания, и россиянин оказался слегка тяжелее.

На нашем сайте будет доступная онлайн трансляция боя Альварес - Ковалев.