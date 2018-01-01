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Джошуа встретится с Миллером в ринге

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Британец договорился о проведении боя с Джареллом Миллером.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Известный британский супертяжеловес Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) проведет поединок с американским боксером Джареллом Миллером (23-0-1, 20 КО) летом 2019-го года.

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"Следующим соперником чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа станет американский боксер Джаррелл Миллер", - сообщают Майк Коппингер с Ring TV и Крис Манникс со Sports Illustrated.

Источники отмечают, что стороны уже согласовали все условия поединка, который запланирован на 1 июня в Нью-Йорке.

Ранее Джарелл Миллер назвал Энтони Джошуа идиотом.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Джарелл Миллер, бой
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