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Ковалев и Альварес прошли процедуру взвешивания

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Россиянин оказался на двести грамм тяжелее.
Элейдер Альварес и Сергей Ковалев
Элейдер Альварес и Сергей Ковалев
Boxing Scene

В преддверии реванша обладатель пояса чемпиона мира по версии WBO Элейдер Альварес и претендент на титул Сергей Ковалев прошли официальную процедуру взвешивания. 

Элейдер Альварес и Сергей Ковалев
Элейдер Альварес и Сергей Ковалев
Boxing Scene

Элейдер Альварес и Сергей Ковалев
Элейдер Альварес и Сергей Ковалев
Boxing Scene

В результате российский боксер перевесил непобежденного колумбийца всего лишь на 200 грамм:

Элейдер Альварес (24-0, 12 КО) — 78,9 кг 

Сергей Ковалев (32–3–1, 28 KO) — 79,1 кг

Элейдер Альварес
Элейдер Альварес
Boxing Scene

Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Boxing Scene

Вашему вниманию также видео процедуры взвешивания боксеров:

Напомним, в первом поединке Альварес отправил Ковалева в технический нокаут в седьмом раунде, хотя на тот момент проигрывал россиянину по очкам.

В субботу, 2-го февраля, в городе Фриско (штат Техас, США) состоится матч-реванш.

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Теги: бокс, реванш, взвешивание, фото, видео, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес
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    02.02.2019, 09:54
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