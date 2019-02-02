Ковалев и Альварес прошли процедуру взвешивания

Россиянин оказался на двести грамм тяжелее.

В преддверии реванша обладатель пояса чемпиона мира по версии WBO Элейдер Альварес и претендент на титул Сергей Ковалев прошли официальную процедуру взвешивания.

Элейдер Альварес и Сергей Ковалев Boxing Scene

Элейдер Альварес и Сергей Ковалев Boxing Scene

В результате российский боксер перевесил непобежденного колумбийца всего лишь на 200 грамм:

Элейдер Альварес (24-0, 12 КО) — 78,9 кг

Сергей Ковалев (32–3–1, 28 KO) — 79,1 кг

Элейдер Альварес Boxing Scene

Сергей Ковалев Boxing Scene

Вашему вниманию также видео процедуры взвешивания боксеров:

Напомним, в первом поединке Альварес отправил Ковалева в технический нокаут в седьмом раунде, хотя на тот момент проигрывал россиянину по очкам.

В субботу, 2-го февраля, в городе Фриско (штат Техас, США) состоится матч-реванш.