Ковалев и Альварес прошли процедуру взвешивания
Россиянин оказался на двести грамм тяжелее.
В преддверии реванша обладатель пояса чемпиона мира по версии WBO Элейдер Альварес и претендент на титул Сергей Ковалев прошли официальную процедуру взвешивания.
В результате российский боксер перевесил непобежденного колумбийца всего лишь на 200 грамм:
Элейдер Альварес (24-0, 12 КО) — 78,9 кг
Сергей Ковалев (32–3–1, 28 KO) — 79,1 кг
Вашему вниманию также видео процедуры взвешивания боксеров:
Напомним, в первом поединке Альварес отправил Ковалева в технический нокаут в седьмом раунде, хотя на тот момент проигрывал россиянину по очкам.
В субботу, 2-го февраля, в городе Фриско (штат Техас, США) состоится матч-реванш.
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