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Пакьяо: Хорн точно не будет моим следующим противником

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Боксер рассказал о том, когда вернется в ринг.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо
Allcourt Sport

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо не желает проводить реванш с австралийцем Джеффом Хорном.

“Многие хотят, чтобы я провел реванш с Хорном. Я хотел выйти с ним с ринг сразу же после поражения, но его команда мне отказала. А теперь, когда я вновь на вершине, а они после поражения, я слышу от них о реванше.

Когда планирую вернуться в ринг? Думаю, в мае или июле. Могу сказать, что Хорн точно не будет моим следующим противником“, - цитирует филиппинца BoxingScene.

Напомним, в июле 2017 года в австралийском Брисбене филиппинец Мэнни Пакьяо потерпел сенсационное поражение и потерял титул WBO в полусреднем весе в бою с Джеффом Хорном.

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Теги: бокс, Мэнни Пакьяо, Джефф Хорн
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Источник: BoxingScene

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