Тренер Гассиева: Мурат ждет возможности снова выйти в ринг с Усиком

Абель Санчес рассказал о восстановлении россиянина.

Тренер бывшего чемпиона в тяжелом весе Мурата Гассиева Абель Санчес рассказал о планах российского боксера.

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“В первую очередь я хочу сказать, что Мурат - очень добрый и позитивный парень. Он уже заканчивает восстановление после травмы. Он понимает, что не был готов на 100% в бое против Усика. Поэтому Мурат ждет возможности снова выйти в ринг с украинцем. Что касается перехода Гассиева в супертяжелый вес, то окончательное решение он примет, когда вернется в строй.

Усик - талантливый боец. Я считаю, что он себя хорошо проявит и в супертяжелом весе. Он очень техничный боксер. К этому добавьте скорость рук. Все это поможет ему достичь успеха. Единственное, что будет против него - это габариты соперников. Во второй половине поединков это может сыграть решающую роль“, - цитирует Санчеса worldboxingnews.net.

Ранее генсек Федерации бокса России заявлял, что они хотят добиться реванша Усика с Гассиевым.