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Красюк: Буду рад, если Кличко объявит о своем возвращении в спорт

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Известный украинский промоутер Александр Красюк высказался по поводу возможного возвращения Владимира Кличко в ринг.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Boxing Scene

Генеральный директор боксерской промоутерской компании братьев Кличко К2 Promotions Александр Красюк заявил, что хотел бы увидеть возвращение Владимира Кличко в профессиональный бокс.

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"Знаете, я буду невероятно счастлив, если Владимир Кличко объявит о своем возвращении в спорт. Это было бы великим событием для бокса. Он - настоящая легенда с яркой индивидуальностью и необычайной силой.

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Да и в супертяжелом весе произошли изменения, он уже не такой, каким был 3-4 года назад. Сегодня в этом дивизионе существует интрига, и такие события существенно могут поднять уровень бокса", - приводит слова Красюка BoxingScene.

Напомним, недавно появились слухи о возможном возвращении Владимира Кличко в ринг. Сам украинец это отрицает, однако стало известно, что он ведет переговоры о контракте на три боя.

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Теги: бокс, Александр Красюк, Владимир Кличко, K2 Promotions
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