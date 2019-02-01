Переключиться на мобильную версию

Кличко представил специальный украинский проект для спортсменов

Комментариев: 2
Портал Mixsport создан для помощи украинским спортсменам в достижении поставленных целей.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

Читай также: Красюк - о возвращении Кличко: Дыма без огня не бывает

Во время выступления украинец рассказал о новом проекте, соучредителем которого он является. Кличко представил слушателям украинский портал Mixsport, созданный специально для спортсменов.

Mixsport - это всеукраинский спортивный портал, который, по словам Владимира, может помочь начинающим спортсменам и их родителям найти тренера, который поможет им достичь поставленной цели, научит необходимым тонкостям в том виде спорта, который выбрал ребенок.

Также Кличко отметил, что Mixsport будет полезен не только для спортсменов и их семей, но и для спортивных клубов, федераций или тренеров.

Ранее сообщалось, что Владимира Кличко рассмешил его старший брат, когда не сумел произнести слово на английском во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Поделись:
Теги: бокс, Владимир Кличко, Всемирный экономический форум, Давос, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  01.02.2019, 10:58
Оценка:  0
гость
В слове Х.й три ошибки. Мешковина позорная..
    01.02.2019, 10:55
Оценка:  0
Я в основному прибуток близько € 6k - € 9k кожен місяць робити роботу в Інтернеті. Для тих з вас, хто готовий полегшити роботу Hа дому за 2h-5h кожен день у вашому будинку і заробляти цінну зарплату, роблячи це ...

Перевірте, що я роблю..>>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь