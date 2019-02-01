Кличко представил специальный украинский проект для спортсменов
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).
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Во время выступления украинец рассказал о новом проекте, соучредителем которого он является. Кличко представил слушателям украинский портал Mixsport, созданный специально для спортсменов.
Mixsport - это всеукраинский спортивный портал, который, по словам Владимира, может помочь начинающим спортсменам и их родителям найти тренера, который поможет им достичь поставленной цели, научит необходимым тонкостям в том виде спорта, который выбрал ребенок.
Также Кличко отметил, что Mixsport будет полезен не только для спортсменов и их семей, но и для спортивных клубов, федераций или тренеров.
Ранее сообщалось, что Владимира Кличко рассмешил его старший брат, когда не сумел произнести слово на английском во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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