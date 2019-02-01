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Сергей Ковалев – Элейдер Альварес: онлайн трансляция реванша

Комментариев: 2
Следите за событиями чемпионского боя в полутяжелом весе по версии WBO.
Элейдер Альварес и Сергей Ковалев
Элейдер Альварес и Сергей Ковалев
Boxing Scene

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе колумбиец Элейдер Альварес проведет свою первую защиту титула в реванше против экс-чемпиона мира россиянина Сергея Ковалева. Бой состоится 2-го февраля во Фриско (штат Техас, США) на Арене Ford Cente.

В первом поединке победу неожиданно одержал колумбиец, отправив россиянина в нокаут в седьмом раунде, хотя на тот момент он проигрывал своему сопернику по очкам на записках судей.

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Для Альвареса реванш - шанс доказать, что его предыдущая победа не была случайностью, а Ковалев попытается вернуть себе титул и спасти свою карьеру, ведь если он вновь проиграет, то, скорее всего, ему придется повесить перчатки на гвоздь.

По мнению букмекеров, преимущество в поединке у Альвареса. Так, ставки на победу колумбийца принимаются с коэффициентом 1,65, в то время как на Ковалева можно поставить с коэффициентом 2,35. Ничья в реванше оценивается как 17,0.

На нашем сайте будет доступна текстовая трансляцию реванша Ковалев - Альварес. Начало – в воскресенье, 3 февраля, ориентировочно в 06:30 по киевскому времени.

Смотрите также промо боя Ковалев - Альварес:

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Теги: бокс, Элейдер Альварес, Сергей Ковалев, онлайн трансляция, реванш
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Комментариев (2)
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    01.02.2019, 10:55
Оценка:  0
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петенька  (аноним)  01.02.2019, 10:08
Оценка:  +1
петенька
Соснет Сереженька в очередной раз толстый орган колумбийца. Но ничего, ведь россиянам не привыкать сосать... Жрать то нечего под санкциями...
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