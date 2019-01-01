Стали известны дата и место проведения боя Деревянченко - Кулкай

Поединок за звание претендента на пояс IBF в среднем весе состоится в США.

Украинский боксер Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) проведет бой с Джеком Кулкаем (25-3, 13 КО) за звание претендента на пояс IBF в среднем весе.

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По информации Boxing Scene, этот поединок состоится 13 апреля во время вечера бокса на PBC. Место проведения боя - Миннеаполис (штат Миннесота, США). В то же время промоутер Деревянченко Лу ДиБелла, который выиграл право на организацию боя, пока не подтвердил эту информацию.

Ранее Кулкай заявлял, что его бой с Деревянченко состоится в Нью-Йорке.

Напомним, Сергей Деревянченко уже начал подготовку к поединку с Кулкаем.