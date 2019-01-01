Переключиться на мобильную версию

Стали известны дата и место проведения боя Деревянченко - Кулкай

Комментариев: 0
Поединок за звание претендента на пояс IBF в среднем весе состоится в США.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
facebook.com/SergiyDerevyanchenko/

Украинский боксер Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) проведет бой с Джеком Кулкаем (25-3, 13 КО) за звание претендента на пояс IBF в среднем весе.

Читай также: Стало известно, сколько заработал Деревянченко за бой с Джейкобсом

По информации Boxing Scene, этот поединок состоится 13 апреля во время вечера бокса на PBC. Место проведения боя - Миннеаполис (штат Миннесота, США). В то же время промоутер Деревянченко Лу ДиБелла, который выиграл право на организацию боя, пока не подтвердил эту информацию.

Ранее Кулкай заявлял, что его бой с Деревянченко состоится в Нью-Йорке.

Напомним, Сергей Деревянченко уже начал подготовку к поединку с Кулкаем.

Поделись:
Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Джек Кулкай
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь