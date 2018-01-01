Рой Джонс: Усик как боксер лучше, чем Джошуа, и он может победить в этом бою

Именитый экс-чемпион мира Рой Джонс оценил шансы украинского боксера в супертяжелом дивизионе.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший, завершивший профессиональную карьеру в феврале 2018 года, прокомментировал переход украинского чемпиона Александра Усика в супертяжелый вес.

“Усик должен оставаться собой и боксировать так, как он это делал в крузервейте: оставаться быстрым и сохранять резкость ударов. У него очень хороший боксерский IQ. Здесь он будет иметь преимущество.

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Джошуа и Уайлдера тяжело победить, потому что они бьют очень жестко и физически сильные боксеры. Джошуа становится лучше с каждым боем и с ним нужно считаться, но я думаю, что как боксер Усик лучше, чем Джошуа. Это будет отличный бой, если он состоится.

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Проблему для Усика может составить тот соперник, который доставил сложность Уайлдеру - Тайсон Фьюри. Он высокого роста и у него тоже высокий интеллект. Это будет самый тяжелый бой для украинца.

Супертяжелый дивизион очень увлекательный. Здесь много отличных боксеров, но я считаю, что Усик способен победить любого из этих ребят“, - сказал Джонс-младший в интервью YouTube-каналу FightSpace.

Напомним, свой первый поединок в супертяжелом весе Александр Усик проведет в мае 2019 года в США.