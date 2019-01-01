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Ломаченко: Раньше меня очень задевала критика

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Боксер признался, что сейчас реагирует на высказывания в свой адрес гораздо спокойнее.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал свою реакцию на критику со стороны болельщиков в сети.

Украинец отметил, что с возрастом и появлением большего жизненного опыта он перестал болезненно реагировать на подобные вещи.

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"Я делаю свою работу и делаю то, что я считаю нужным. То, что говорят со стороны, это всего лишь мнение людей. Они видят ситуацию со стороны, но я уже говорил — перед тем, как кого-то критиковать, нужно полностью пройти его путь, а только после этого делать какие-то там выводы и говорить о чем-то.

Нет, сейчас меня это уже не задевает. Когда я был помоложе, то задевало, а сейчас уже появился какой-то опыт и возраст, поддержка близких людей», — приводит слова Ломаченко Klitschko-brothers.

Ранее украинский боксер сообщил о своих грядущих соперниках.

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Теги: Василий Ломаченко, WBA, WBO, критика, бокс
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