Ковалев уверен в своей победе над Альваресом

Российский боксер заявил, что вернет пояс любой ценой.

Российский боксер Сергей Ковалев выразил уверенность в своей победе в предстоящем бою с чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Элейдером Альваресом.

“В последнем поединке Альваресу очень повезло. Я потерял концентрацию всего на секунду, это и стало моей ошибкой. И не смог сосредоточиться после нокдауна. Может быть, я не был достаточно готов. Не хочу искать себе оправданий. В субботу я докажу, что лучше Альвареса. Моя цель - вернуть пояс. Это меня мотивирует. Я верну пояс любой ценой“, - заявил россиянин в интервью BoxingScene.

Напомним, первый поединок Ковалева и Альвареса прошел в августе 2018 года. Он закончился в седьмом раунде, когда Альварес нокаутировал российского боксера.

Ранее стало известно, что Ковалев уже вылетел в Техас, где 2 февраля состоится бой.