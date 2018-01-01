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Уайт не выйдет на ринг против Джошуа

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Британский боксер отказался от крупного гонорара за поединок с соотечественником.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
eurosport.com

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт не встретиться на ринге с с обладателем титулов WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа.

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Боксеру предложили за бой 5 миллионов фунтов, однако даже такие крупные деньги не смогли переубедить британца, сообщает worldboxingnews.net.

Джошуа вынужден искать себе нового соперника которым, вероятно, может стать Джарелл Миллер.

Бой с британским тяжеловесом может пройти 1 июля 2019 года в США. Для Джошуа это будет первый в карьере бой за океаном.

Ранее Дилиан Уайт заявлял, что может нокаутировать Джошуа.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Диллиан Уайт
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Источник: worldboxingnews.net

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