Уайт не выйдет на ринг против Джошуа
Британский боксер отказался от крупного гонорара за поединок с соотечественником.
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт не встретиться на ринге с с обладателем титулов WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа.
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Боксеру предложили за бой 5 миллионов фунтов, однако даже такие крупные деньги не смогли переубедить британца, сообщает worldboxingnews.net.
Джошуа вынужден искать себе нового соперника которым, вероятно, может стать Джарелл Миллер.
Бой с британским тяжеловесом может пройти 1 июля 2019 года в США. Для Джошуа это будет первый в карьере бой за океаном.
Ранее Дилиан Уайт заявлял, что может нокаутировать Джошуа.
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