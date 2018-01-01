Ломаченко рассказал о том, когда он проведет следующий бой и назвал имена соперников

Перед украинским боксером стоит непростой выбор.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал перед каким трудным выбором он стоит.

“У меня несколько вариантов при выборе соперника. Первый - обязательный претендент по версии WBA британец Энтони Кролла. Второй вариант - победитель боя за пояс IBF Иса Чаниев - Ричард Комми. Они уже подписали контракт, что победитель будет боксировать со мной и объединять титулы.

Но есть ньюансы. Есть большая вероятность того, что мне придется выбрать - боксировать за IBF, но тогда я потеряю титул WBA, либо боксировать за WBA, но тогда не боксировать за IBF. Уговорить IBF подождать - это врятли.

Что предпочтительнее для меня? В один вечер сделать обязательную защиту с Энтони Кроллой и сразу после этого отбоксировать за IBF. В один вечер провести два поединка

Это боксерская политика. В любом случае, решение за мной. Я через две недели возвращаюсь в Штаты на подготовку. У меня назначена дата - 12 апреля. Не важно, кто будет соперником, но дата уже есть. Через недели 3-4 будет окончательное решение.

Комми или Чаниев? Признаюсь, что не видел ни того, ни другого. Смотреть кого-то из них, готовиться под соперника сейчас смысла нет“- рассказал Ломаченко в интервью Youtube-каналу LOMA Official TV.

Ранее сообщалось, что промоутер Эдди Хирн попытается нарушить планы Ломаченко на объединение титулов.