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Врач Кличко: Скоро пациент будет в полном порядке

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Также, по словам доктора, Кличко-старшему следует избегать больших физических нагрузок.
Виталий Кличко
Виталий Кличко
Getty Images

Ортопед-травматолог Роберт Зиорпаес, считающийся одним их лучших врачей Австрии, дал комментарий о состоянии мэра Киева и экс-чемпиона мира по боксу Виталия Кличко, который на данный момент лежит в больнице коммуны Санкт-Иоганн-ин-Тироль.

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"Честно говоря, я не имею права говорить о текущем состоянии здоровья моего пациента и называть его диагноз. Но так как вы очень вежливо поинтересовались и действительно взволнованы, я вас уверяю – мэр Киева идет на поправку.

Ему нужно избегать больших нагрузок, и тогда с ним все будет хорошо. В таких ситуациях самая главная задача пациента – не нервничать и максимально избегать стрессовых ситуаций. И он скоро будет в полном порядке", - приводит слова доктора интернет-ресурс strana.ua.

Напомним, что 28 января Виталий Кличко был госпитализирован в Австрии.

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Теги: Виталий Кличко, Роберт Зиорпаес, здоровье, бокс
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