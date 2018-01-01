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Защита Гвоздика станет главным поединком вечера бокса Top Rank

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Украинский боксер проведет бой уже в марте.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
BoxingScene

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик проведет первую защиту пояса 30 марта в Филадельфии. Эту информацию подтвердил вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти в интервью изданию ESPN.

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К уже известной информации вице-президент добавил, что поединок украинца станет главным событием вечера. Мероприятие пройдет или на арене Liacouras Center, или на 2300 Arena.

Следующего соперника Гвоздика Моретти не назвал.

Ранее СМИ сообщили имя возможного соперника Гвоздика.

 

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Теги: бокс, Александр Гвоздик
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Источник: ESPN

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