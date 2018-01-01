Бой Дэвиса с Маресом находится под угрозой срыва

Поединок может не состояться из-за травмы одного из боксеров.

Поединок за титул чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе между американцем Джервонтой Дэвисом и мексиканцем Абнером Маресом, который был запланирован на 9 февраля, может быть отменен.

Причиной этого является травма, полученная бойцом из Мексики. Об этом сообщает издание Supreme Boxing на своем аккаунте в Instagram.

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"Марес получил травму, поэтому не сможет выйти на бой 9-го февраля. Команда Дэвиса уже находится в поисках замены мексиканцу", - сообщает Supreme Boxing.

Однако, ни одна из сторон не делала официальное заявление по этому поводу, поэтому информацию нельзя назвать подтвержденной.

Ранее Джервонта Дэвис заявил, что по его мнению он превосходит Василия Ломаченко.