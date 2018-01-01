Переключиться на мобильную версию

Бой Дэвиса с Маресом находится под угрозой срыва

Комментариев: 0
Поединок может не состояться из-за травмы одного из боксеров.
Абнер Марес
Абнер Марес
Getty Images

Поединок за титул чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе между американцем Джервонтой Дэвисом и мексиканцем Абнером Маресом, который был запланирован на 9 февраля, может быть отменен.

Причиной этого является травма, полученная бойцом из Мексики. Об этом сообщает издание Supreme Boxing на своем аккаунте в Instagram.

Читай также: Дэвис: Ломаченко стал лидером рейтингов P4P из-за цвета кожи

"Марес получил травму, поэтому не сможет выйти на бой 9-го февраля. Команда Дэвиса уже находится в поисках замены мексиканцу", - сообщает Supreme Boxing.

Однако, ни одна из сторон не делала официальное заявление по этому поводу, поэтому информацию нельзя назвать подтвержденной.

Ранее Джервонта Дэвис заявил, что по его мнению он превосходит Василия Ломаченко.

Поделись:
Теги: Джервонта Дэвис, Абнер Марес, WBA, травма, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь