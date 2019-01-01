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Худой и злой: Трансформация Тайсона Фьюри восхитила фанатов

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Британский боксер стал участником фотосессии для популярного журнала GQ.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
instagram.com/Gypsyking101/

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри стал героем фотосессии для известного журнала GQ. Фото британец опубликовал на своей странице в Facebook.

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
facebook.com/TysonFuryGypsyKing/

Новый вид Тайсона Фьюри покорил фанатов. Еще недавно он весил 184 килограмма, а к своему бою с Деонтеем Уайлдером сумел сбросить лишний вес, достигнув отметки в 116 килограмм.

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
instagram.com/Gypsyking101/

Один из пользователей соцсетей отметил потрясающую трансформацию Фьюри, написав: “Выглядишь худым и злым, Тайсон! Иди и сбей Уайлдера на своем пути!“.

Другой фанат британца отметил: “Он достигнул лучшей формы в своей жизни“.

“Даже не похоже на него, невероятная трансформация“, - отметил еще один пользователь Twitter.

Недавно Фьюри, который в прошлом был пристрастен к наркотикам и алкогольным напиткам, признался, что перестал употреблять алкоголь и есть всякую “гадость“. Это пошло ему на пользу, ведь изменения - на лицо.

Напомним, в своем последнем поединке в начале декабря против Деонтея Уайлдера Тайсон Фьюри был дважды отправлен в нокдаун, однако бой завершился вничью.

Боксеры планируют провести реванш, и уже стали известны возможные дата и место поединка.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, фото
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