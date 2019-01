Худой и злой: Трансформация Тайсона Фьюри восхитила фанатов

Британский боксер стал участником фотосессии для популярного журнала GQ.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри стал героем фотосессии для известного журнала GQ. Фото британец опубликовал на своей странице в Facebook.

Тайсон Фьюри facebook.com/TysonFuryGypsyKing/

Новый вид Тайсона Фьюри покорил фанатов. Еще недавно он весил 184 килограмма, а к своему бою с Деонтеем Уайлдером сумел сбросить лишний вес, достигнув отметки в 116 килограмм.

Тайсон Фьюри instagram.com/Gypsyking101/

Один из пользователей соцсетей отметил потрясающую трансформацию Фьюри, написав: “Выглядишь худым и злым, Тайсон! Иди и сбей Уайлдера на своем пути!“.

Looking lean and mean Tyson! Go knock AJ off his perch! — Chumpski (@Chumpski0412) 29 января 2019 г.

Другой фанат британца отметил: “Он достигнул лучшей формы в своей жизни“.

he looks in the best condition of his life, 🥊🥊👏👏👏👏👏 — Eugene Leach (@EugeneLeach) 28 января 2019 г.

“Даже не похоже на него, невероятная трансформация“, - отметил еще один пользователь Twitter.

Doesnt even look like him, incredible transformation — Chris Mason (@Chris180Mason) 28 января 2019 г.

Недавно Фьюри, который в прошлом был пристрастен к наркотикам и алкогольным напиткам, признался, что перестал употреблять алкоголь и есть всякую “гадость“. Это пошло ему на пользу, ведь изменения - на лицо.

Напомним, в своем последнем поединке в начале декабря против Деонтея Уайлдера Тайсон Фьюри был дважды отправлен в нокдаун, однако бой завершился вничью.

Боксеры планируют провести реванш, и уже стали известны возможные дата и место поединка.