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Ковалев вылетел в Техас, где проведет бой с Альваресом

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Сергей Ковалев вместе со своим менеджером отправился на предстоящий реванш с Элейдером Альваресом.
Элейдер Альварес и Сергей Ковалев
Элейдер Альварес и Сергей Ковалев
Getty Images

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев уже завершил подготовку к реваншу с Элейдером Альваресом и отправился в Техас, где состоится бой.

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Россиянин полетел на самолете в компании своего менеджера Эгиса Климаса, который опубликовал совместное фото с борта воздушного судна в Stories на страничке в Instagram.

Напомним, первый бой между Ковалевым и Альваресом состоялся в августе прошлого года. Победу нокаутом в седьмом раунде одержал колумбиец.

Реванш между боксерами состоится 2 февраля 2019 года в городе Фриско (Техас, США).

Отметим, что в преддверии поединка Сергея Ковалева обвинили в избиении женщины, однако сам спортсмен считает это спектаклем.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Эгис Климас, фото, реванш, Элейдер Альварес
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