Торги по организации боя Ломаченко - Кролла перенесли на несколько дней

WBA приняла решение перенести торги на 2 дня.

Торги на право организовать бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко и обязательным претендентом по линии WBA Энтони Кроллой были перенесены.

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Как сообщает BoxingScene, тендер состоится 6-го февраля в Панаме, хотя изначально планировалось провести их 4-го числа. Такое решение было принято в связи с тем, что в этот день WBA планирует провести торги еще нескольких поединков.

Отметим, что минимальная сумма для тендера на бой Ломаченко - Кролла была установлена ​​в размере 150 000 долларов. Деньги будут разделены в соотношении 75-25 в пользу Ломаченко.

Напомним, Василий Ломаченко планирует вначале провести бой за титул IBF в апреле, а потом встретиться с Кроллой, однако промоутер Эдии Хирн хочет нарушить эти планы.