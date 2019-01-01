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Рамирес провел переговоры о возможности проведения боя с Ломаченко

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Хосе Рамирес рассчитывает провести бои с известными боксерами.
Хосе Рамирес
Хосе Рамирес
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес (23-0, 16 КО) сообщил, что его команда провела переговоры с промоутером украинского чемпиона Василия Ломаченко Бобом Арумом.

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"В моих планах - проводить бои с большими именами, я хочу расти и подниматься на новый уровень. В первую очередь, я бы хотел объединить пояса, а также хотел бы встретиться с такими выдающимися боксерами, как Мэнни Пакьяо и Василий Ломаченко. Правда, не уверен, что он пойдет в первый полусредний вес.

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Мои менеджеры уже пообщались с Бобом Арумом о бое с Ломаченко, несколько дней назад с ним провели встречу по этому поводу. По словам Арума, Василий - полулегковес, который дерется в легком весе, и подниматься выше он не собирается.

Я не уверен, что смогу опуститься до 61,2 кг, но можно подумать о проведении поединка в промежуточном весе", - сказал Рамирес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее Боб Арум заявил, что в апреле Василий Ломаченко проведет бой за титул IBF, а после этого встретиться с Энтони Кроллой. Позже стало известно, что WBA обязала украинца провести переговоры с Кроллой, а промоутер Эдди Хирн рассчитывает нарушить объединительные планы Ломаченко.

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Теги: бокс, Хосе Карлос Рамирес, Василий Ломаченко, Боб Арум
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