СМИ назвали возможного соперника Гвоздика

Украинский боксер проведет первую защиту титула уже в марте.

Следующим соперником чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика может стать малоизвестный швед Свен Форнлинг, сообщает BoxingTalk.

Боксер является обладателем титула IBO, который завоевал в бою против Каро Мурата в декабре 2018 года. Швед провел 16 поединков на профессиональном ринге, из которых один раз потерпел поражение.

Украинец проведет первую защиту титула 30 марта на вечере бокса промоутерской компании Top Rank.

Отметим, что обязательным претендентом на титул Гвоздика стал Маркус Браун.