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Миллер: Уайт стал сильнее, чего нельзя сказать про Джошуа

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Американский боксер хочет провести поединок с Джошуа в июне.
Джаррелл Миллер
Джаррелл Миллер
Sky Sports

Американский боксер супертяжелого веса Джаррелл Миллер выразил предположение, что чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа избегает боя с ним.

“Если Джошуа выйдет в ринг против Диллиана Уайта, тогда, возможно, я его нокаутирую в июне. Мы ждем итоги второго боя Джошуа - Уайт. Я не из тех парней, которые напрашиваются. Но когда я вижу ручку и бумагу, тогда я воспринимаю все более серьезно.

Могу сказать, что с Джошуа дальше разговоров мы так и не продвинулись. Я думаю, что Энтони просто хочет провести легкий бой для себя, поэтому они все же уговорили на бой Уайта.

Думаю, что это поединок с шансами 50% на 50%. Уайт сейчас определенно стал сильнее, чего нельзя сказать про Джошуа“, - цитирует Миллера BoxingScene.

Напомним, в 2015 году Энтони Джошуа в зрелищном бою одержал досрочную победу в седьмом раунде над до того непобежденным Диллианом Уайтом.

Ранее Уайт выразил желание встретиться с Джошуа и заявил, что может его нокаутировать.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Джарелл Миллер, Диллиан Уайт
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Источник: BoxingScene

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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  29.01.2019, 11:50
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ВоблаВологда
Все хотят забрать пояса у Джошика. Но не тут то было...
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