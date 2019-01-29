Элейдер Альварес: Я очень мотивирован на бой с Ковалевым

Колумбиец хочет доказать сопернику, что в первом бою победил его честно.

Чемпион WBO в полутяжелом весе Элейдер Альварес прокомментировал свою подготовку к реваншу против россиянина Сергея Ковалева.

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“Я очень мотивирован на этот бой. Я хочу удержать свой чемпионский пояс и доказать Ковалеву, что в первом поединке победил его честно. Результат первого боя не был несчастным случаем, хотя Сергей утверждал обратное в социальных сетях. Во втором бою его ждет еще один несчастный случай.

Я сосредоточен только на своей подготовке к бою. Тренируюсь усерднее, чем перед первым поединком. Мне удалось внести корректировки в тренировочный процесс, которые могут быть для меня полезными. Сейчас чувствую себя превосходно“, - приводит слова Альвареса Le Journal de Montréal.

Напомним, первый бой между боксерами состоялся в августе прошлого года и завершился в седьмом раунде нокаутом в пользу Альвареса.

Повторный поединок Альвареса и Ковалева cостоится в субботу, 2 февраля.